В России около 9 тысяч школ закрыли на карантин

На такие меры учебные учреждения пошли из-за гриппа и других вирусных заболеваний.

Закрыты 8891 школа и 1688 детских садов. В некоторых случаях в детских дошкольных учреждениях закрываются классы и группы рассказали в Роспотребнадзоре.