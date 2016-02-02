В России около 9 тысяч школ закрыли на карантин
2 февраля 2016, 13:20Здоровье и экологияMaurice
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Почти 9 тысяч школ в России были закрыты на карантин. Об этом сообщает РИА Новости.
На такие меры учебные учреждения пошли из-за гриппа и других вирусных заболеваний.
Закрыты 8891 школа и 1688 детских садов. В некоторых случаях в детских дошкольных учреждениях закрываются классы и группы рассказали в Роспотребнадзоре.
Как заявила глава ведомства Анна Попова, к концу января эпидемический порог был превышен примерно в 50 из 85 регионов России, в основном в европейской части страны.
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