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В России около 9 тысяч школ закрыли на карантин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В России около 9 тысяч школ закрыли на карантин

2 февраля 2016, 13:20Здоровье и экологияMaurice
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