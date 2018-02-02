Возбудитель гепатита А найден в воде в Красноуральске (ФОТО)

Забор воды делали сотрудники Управления Роспотребнадзора 24 января. Сама экспертиза прошла в Нижнем Тагиле. В дальнейшем информация о наличии возбудителя гепатита А была направлена в Красноуральск посредством телефонограммы. В администрации Красноуральска сообщили, что письменный документ пока не поступил.

Сообщается, что жители, узнав о возможной эпидемии, забили тревогу. Панику поднимают в социальных сетях. В пресс-службе Роспотребнадзора наличие вируса гепатита А в воде подтвердили, передает «Ura.ru».

Однако также сообщается, что после экспертизы на очистных сооружениях установили новый фильтр. Вскоре после этого провели новый анализ, который не показал наличие гепатита А в воде.

Второе исследование гепатит в воде не обнаружило. Можно предположить, что во время первого анализа был обнаружен разрушенный вирус гепатита сообщила «URA.RU» Анна Ожиганова, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области.

Отметим, что гепатит А, или болезнь Боткина, поражает печень. Вирус передается через грязные продукты питания, немытые руки и воду. Скрытый период заболевания длится почти месяц. Для взрослого человека болезнь может закончится необратимыми изменениями в организме.