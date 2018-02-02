Житель Ямала берет котят «в добрые руки» и кормит ими свою змею

Пользователи активно обсуждают в соцсетях историю о жителе Ноябрьска, который завел у себя дома змею. Они утверждают, что мужчина берет к себе котят по объявлениям и кормит ими своего питомца.

Информацию об этом активисты размещают в группе «Помощь животным Ноябрьска» в соцсети. Жители Ноябрьска утверждают, что мужчина даже хвастался своими действиями и насмехался над людьми, которые отдают ему котят «в добрые руки».

В городе появилось много неравнодушных граждан, которые возмущены такой жестокостью и предлагают предпринимать какие-то меры, чтобы обезопасить котят. Они убеждают разводчиков несколько раз подумать, прежде чем разводить кошек и раздавать их потомство незнакомым людям.

Один из пользователей признался, что тоже раньше имел дома змею и специально искал корм для нее. Он предложил хозяину экзотического животного свою помощь в поиске правильного корма для любимца.

При этом многие отметили, что нет никакого способа защитить питомцев от такой участи. В качестве одного из способов один из ямальцев предложил хозяевам контролировать судьбу отданных котят при помощи регулярных фотоотчетов.