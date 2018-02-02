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Житель Ямала берет котят «в добрые руки» и кормит ими свою змею
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Ямала берет котят «в добрые руки» и кормит ими свою змею

2 февраля, 21:00Здоровье и экология
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