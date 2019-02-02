Карантин по ОРВИ и гриппу введен в школах Кушвы
Сегодня, 12:35Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В школах Кушвинского ГО отменены занятия из-за карантина по ОРВИ и гриппу.
Сюжеты: Кушва
Со 2 и 4 февраля на карантин уходят учащиеся шести школ Кушвинского ГО. Азиатская сельская школа продолжит работу.
Во время карантина дети будут получать задания через интернет. Уроки начнутся вновь 11 февраля.
Детские сады продолжат принимать своих воспитанников, на карантин закрыты отдельные группы, пишет «Кушва.онлайн».
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