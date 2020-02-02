Плюсовая температура и снегопады придут в Нижний Тагил в начале следующей недели

В понедельник, 3 февраля, столбик термометра днем опустится до -3 градусов, ночью — до -7 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Ветер южный, до 11 м/с.

4 февраля днем потеплеет до +2 градусов, ночью будет -4 градуса. Пройдут снегопады. Ветер южный, до 12 м/с.