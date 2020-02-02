Плюсовая температура и снегопады придут в Нижний Тагил в начале следующей недели
Сегодня, 17:54Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 3 февраля синоптики обещают тагильчанам теплую и снежную погоду. По данным Гисметео, температура воздуха в дневные часы будет достигать +2 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 3 февраля, столбик термометра днем опустится до -3 градусов, ночью — до -7 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Ветер южный, до 11 м/с.
4 февраля днем потеплеет до +2 градусов, ночью будет -4 градуса. Пройдут снегопады. Ветер южный, до 12 м/с.
5 февраля воздух прогреется до +1 градуса, ночью похолодает до -7 градусов. Обильные снегопады. Ветер западный, до 15 м/с.
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