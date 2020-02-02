В России коронавирус включили в список опасных заболеваний
Сегодня, 20:07Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России китайский коронавирус вошел в список опасных болезней. Соответствующее постановление 31 января подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте правительства.
Правительство РФ постановляет: перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих дополнить пунктом 16 следующего содержания: коронавирусная инфекция (2019-nCoV),говорится в постановлении.
Перечень опасных болезней не изменялся с тех пор, когда был составлен в 2004 году. Включал в себя 15 заболеваний, в том числе ВИЧ, малярию, туберкулез, сибирскую язву, холеру, чуму, а также ряд других.
Напомним, в России два случая заболевания китайским коронавирусом выявлены в Тюмени и Чите.
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