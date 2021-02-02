Превышение ПДК выбросов до 12,5 раза: замеры воздуха от TagilCity 2 февраля

Содержание диоксида азота в воздухе составило 2,4 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3 (превышение в 12 раз), сероводорода — 0,1 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3 (превышение в 12,5 раза). Замеры проходили при температуре воздуха -6 градусов, юго-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду, низкой облачности и небольшом снеге.
Диоксид азота относится к третьему классу опасности и воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Сероводород имеет второй класс опасности. Его длительное и систематическое воздействие приводит к иммунодефициту, увеличению количества заболеваний легочной системы и неврозами. Больше всего сероводорода за год выбрасывает ЕВРАЗ НТМК— 73,1 тонны.
Напомним, 1 февраля в районе железнодорожного вокзала было зафиксировано превышение диоксида азота в два раза.