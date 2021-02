В Нижнем Тагиле ожидается похолодание до -30 градусов и гололед

После оттепели в первых числах февраля в Нижний Тагил вернутся морозы, сообщает пресс-служба администрации города.

В конце текущей рабочей недели Средний Урал будет накрыт волной теплого воздуха, также пройдет снег. Как рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, 5 и 6 февраля в южных районах области наступит оттепель, которая будет сопровождаться мокрым снегом и гололедом. 7 февраля в регион вторгнется арктический воздух, который повлечет за собой резкое похолодание до минус 25-30 градусов. Напомним, 28 января стало известно, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал «фантастическими» изменения температуры на Урале. Синоптики назвали морозы на Урале рекордными за последние 15 лет

