В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 71 тысячу человек

В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 71 тысячу человек

Сегодня, 14:18Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За сутки в Свердловской области выявлено 325 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

На Среднем Урале снижается суточная заболеваемость коронавирусом

Больше всего случаев инфицирования за сутки зарегистрировано в Екатеринбурге — 80. Кроме того, коронавирус зафиксирован у жителей Артемовского, Асбестовского, и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Верхотурья, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнетуринского и Нижнесергинского районов, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Таборинского района, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

За все время эпидемии в регионе зафиксировано 71 145 случаев COVID-19. 317 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 158 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России общее количество заболевших коронавирусом составило 3 884 730 человек, из них 16 643 пациентов зарегистрировано с 1 по 2 февраля. Больше всего заболевших в Москве — 1 701, Санкт-Петербурге — 1 484 и Московской области — 1 053.

В Свердловской области от COVID-19 выздоровело почти 64 тысячи человек

За прошедшие сутки из медучреждений выписано 347 пациентов, с начала пандемии от инфекции выздоровело 63 789 свердловчан.

По стране за сутки выздоровело 22 372 человека. Больше всего выписанных в Москве — 5 012, Санкт-Петербурге — 1 924 и Московской области — 1 020. Таким образом, за все время выписано 3 340 545 россиян.

В Свердловской области снижается ежедневная смертность от коронавируса

За сутки в регионе зарегистрировано 15 летальных случаев, всего от COVID-19 скончалось 2 063 свердловчанина.

В России общее число смертей от инфекции составило 74 158 человек, из них 539 скончались за последние сутки. Больше всего умерших в Москве — 74, Санкт-Петербурге — 65 и Московской области — 38.

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