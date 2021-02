В Свердловской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ. За неделю с 25 по 31 января зарегистрировано 29 323 случая заражения.

Данный показатель выше уровня эпидемиологического порога по совокупному населению на 10,6% и выше предыдущей недели на 9,6%, сообщает Управление Роспотребнадзора региона. Подобная ситуация наблюдается в Екатеринбурге. Там за прошедшую неделю выявлено 14 017 случаев заболевания ОРВИ. Это на 15,3% выше предыдущей недели. Однако эпидемиологический порог в городе не считается превышенным. Среди неблагополучных муниципалитетов, где заболеваемость выше в 1,5 раза, чем в среднем по области, выделяются Богданович, Режевской, Талицкий и Туринский городские округа.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter