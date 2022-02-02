Евгений Куйвашев призвал свердловчан не переживать из-за коронавируса

Несмотря на высокую заразность, «омикрон» не сильно отличается от ОРВИ, в наше время люди вообще редко попадают с COVID-19 в больницу, большинство спокойно может переболеть дома, отмечает Евгений Куйвашев. В конце обращения глава региона призвал всех свердловчан прислушаться к ученым и не переживать, снабдив пост фотографией что-то грызущего хомяка.