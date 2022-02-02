Евгений Куйвашев призвал свердловчан не переживать из-за коронавируса

Евгений Куйвашев призвал свердловчан не переживать из-за коронавируса
Евгений Куйвашев призвал свердловчан не переживать из-за коронавируса
Сегодня, 18:45Здоровье и экологияФото: скриншот с прямой трансляции пресс-конференции
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона.

Обращение в свое Instagram он начал с рассказа об исследованиях омикрон-штамма японскими и американскими учеными на мышах и хомяках. По словам губернатора, исследования показали, что «омикрон» реже поражает легкие и не часто приводит к летальному исходу.

Несмотря на высокую заразность, «омикрон» не сильно отличается от ОРВИ, в наше время люди вообще редко попадают с COVID-19 в больницу, большинство спокойно может переболеть дома, отмечает Евгений Куйвашев. В конце обращения глава региона призвал всех свердловчан прислушаться к ученым и не переживать, снабдив пост фотографией что-то грызущего хомяка.

Сюжеты:
Коронавирус
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