«Книгу позора и боли» с жалобами на грязный воздух выпустят башкирские эко-активисты

Внимание властей всех уровней к проблеме удушающих выбросов решили привлечь эко-активисты из Башкирии, выпустив «Книгу позора и боли». В ней будут собраны жалобы на грязный воздух жителей Стерлитамака, Салавата и Ишимбая.

Идея принадлежит инженеру-экологу и активисту общественного движения «Стерлитамак, дыши» Ольге Баландиной. Негативное влияние выбросов промышленных предприятий она ощутила на себе. Появились заторможенность, отсутствие аппетита, бессонница. У сына шла кровь из носа. Потом похожие симптомы люди начали описывать в соцсетях. И я сопоставила это с выбросами. Они не остаются без последствий, все последствия остаются в наших организмах. И мне хочется сохранить в этой книге каждую каплю боли, каждую слезу,рассказала редакции TagilCity.ru эколог. По ее словам, книга станет ответом тем, кто считает вопросы грязного воздуха не значимыми, и покажет, что это проблема не одного человека, а более 500 тысяч людей, живущих в Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и близлежащих к ним деревнях. Мы хотим, чтобы это все сохранилось. Сейчас ищем художника для оформления,поделилась Ольга Баландина. Кроме того, книгу планируется вручить чиновникам, главам надзорных ведомств и руководителям промышленных предприятий.

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