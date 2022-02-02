«Книгу позора и боли» с жалобами на грязный воздух выпустят башкирские эко-активисты

«Книгу позора и боли» с жалобами на грязный воздух выпустят башкирские эко-активисты
«Книгу позора и боли» с жалобами на грязный воздух выпустят башкирские эко-активисты
Сегодня, 16:33Здоровье и экологияФото: ОД «Стерлитамак, дыши»
Внимание властей всех уровней к проблеме удушающих выбросов решили привлечь эко-активисты из Башкирии, выпустив «Книгу позора и боли». В ней будут собраны жалобы на грязный воздух жителей Стерлитамака, Салавата и Ишимбая.

Идея принадлежит инженеру-экологу и активисту общественного движения «Стерлитамак, дыши» Ольге Баландиной. Негативное влияние выбросов промышленных предприятий она ощутила на себе.

Появились заторможенность, отсутствие аппетита, бессонница. У сына шла кровь из носа. Потом похожие симптомы люди начали описывать в соцсетях. И я сопоставила это с выбросами. Они не остаются без последствий, все последствия остаются в наших организмах. И мне хочется сохранить в этой книге каждую каплю боли, каждую слезу,рассказала редакции TagilCity.ru эколог.

По ее словам, книга станет ответом тем, кто считает вопросы грязного воздуха не значимыми, и покажет, что это проблема не одного человека, а более 500 тысяч людей, живущих в Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и близлежащих к ним деревнях.

Мы хотим, чтобы это все сохранилось. Сейчас ищем художника для оформления,поделилась Ольга Баландина.

Кроме того, книгу планируется вручить чиновникам, главам надзорных ведомств и руководителям промышленных предприятий.

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ЭксклюзивЭкология
Материалы по теме:
книгавыбросывоздухБашкирия
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