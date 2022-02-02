Превышение ПДК мелкодисперсной пыли выявлено в районе тагильского ЕВРАЗ НТМК

Пробы атмосферного воздуха отобрали в шести разных точках города. В первой из них, на улице Кутузова, было выявлено превышение предельно-допустимой концентрации мелкодисперсной пыли.
Остальные показатели по вредным веществам, как сообщили в Роспотребнадзоре, соответствуют нормативам. Однако неблагоприятные погодные условия по прогнозу синоптиков сохранятся до вечера 2 февраля, поэтому горожанам не рекомендуется долго находиться на улице.
Улица Кутузова находится в районе ЕВРАЗ НТМК. Если бы у предприятия была установлена санитарно-защитная зона, то эти жилые дома пришлось бы по закону расселять.
Однако на сегодняшний день руководство предприятия ничего не делает для установления СЗЗ ЕВРАЗ НТМК, а запросы редакции TagilCity.ru о ходе работ в этом направлении пресс-служба комбината игнорирует.