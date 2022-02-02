Превышение ПДК мелкодисперсной пыли выявлено в районе тагильского ЕВРАЗ НТМК

Превышение ПДК мелкодисперсной пыли выявлено в районе тагильского ЕВРАЗ НТМК
Превышение ПДК мелкодисперсной пыли выявлено в районе тагильского ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 11:24Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле произошел мощный выброс мелкодисперсной пыли

Сотрудники Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отобрали пробы воздуха. В районе крупнейшего металлургического комбината ЕВРАЗ НТМК они показали превышение предельной допустимой концентрации вредной для здоровья человека мелкодисперсной пыли.

Пробы атмосферного воздуха отобрали в шести разных точках города. В первой из них, на улице Кутузова, было выявлено превышение предельно-допустимой концентрации мелкодисперсной пыли.

Остальные показатели по вредным веществам, как сообщили в Роспотребнадзоре, соответствуют нормативам. Однако неблагоприятные погодные условия по прогнозу синоптиков сохранятся до вечера 2 февраля, поэтому горожанам не рекомендуется долго находиться на улице.

Улица Кутузова находится в районе ЕВРАЗ НТМК. Если бы у предприятия была установлена санитарно-защитная зона, то эти жилые дома пришлось бы по закону расселять.

Однако на сегодняшний день руководство предприятия ничего не делает для установления СЗЗ ЕВРАЗ НТМК, а запросы редакции TagilCity.ru о ходе работ в этом направлении пресс-служба комбината игнорирует.

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