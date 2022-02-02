Свердловские врачи впервые удалили опухоль ребенку и сохранили почку

Свердловские врачи впервые удалили опухоль ребенку и сохранили почку
Свердловские врачи впервые удалили опухоль ребенку и сохранили почку
Сегодня, 15:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Медики из ОДКБ в Екатеринбурге впервые провели уникальную операцию 4-летней девочке. Они удалили опухоль, но сохранили почку.

Ранее в России при обнаружении злокачественного образования у детей удаляли внутренние органы, даже если опухоль была небольшая. Первую операцию по сохранению почки провели в Санкт-Петербурге, однако в регионах такая практика не применялась.

4-летней свердловчанке был поставлен диагноз нефробластома, это эмбриональная опухоль, происходящая из развивающихся тканей почек. После консультации с коллегами из федеральных центов врачи ОДКБ приступили к проведению операции.

Медики отмечают, что были использованы детские технологии и индивидуальный подход. Операция прошла успешно, злокачественное новообразование было удалено, а почка сохранена. Всего в ОДКБ провели более 500 удалений опухолей, сообщает пресс-служба медучреждения.

Напомним, в ноябре 2021 года врачи СОКБ № 1 в Екатеринбурге провели уникальную операцию младенцу, которому было 10 часов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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