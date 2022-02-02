Свердловские врачи впервые удалили опухоль ребенку и сохранили почку

Ранее в России при обнаружении злокачественного образования у детей удаляли внутренние органы, даже если опухоль была небольшая. Первую операцию по сохранению почки провели в Санкт-Петербурге, однако в регионах такая практика не применялась.
4-летней свердловчанке был поставлен диагноз нефробластома, это эмбриональная опухоль, происходящая из развивающихся тканей почек. После консультации с коллегами из федеральных центов врачи ОДКБ приступили к проведению операции.
Медики отмечают, что были использованы детские технологии и индивидуальный подход. Операция прошла успешно, злокачественное новообразование было удалено, а почка сохранена. Всего в ОДКБ провели более 500 удалений опухолей, сообщает пресс-служба медучреждения.
Напомним, в ноябре 2021 года врачи СОКБ № 1 в Екатеринбурге провели уникальную операцию младенцу, которому было 10 часов.