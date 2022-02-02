УГМС трижды зафиксировало превышение ПДК сероводорода в Нижнем Тагиле

Замеры на ПНЗ на Красном Камне с 00.00 до 17.40 зафиксировали от 1,1 до 3,3 ПДК по сероводороду, а с 19.40 по 00.00 загрязнение воздуха колебалось от 1,1 до 3,5 ПДК.
На ПНЗ на Тагилстрое также первого февраля с 21.00 до 21.40 согласно замерам ПДК по сероводороду достигал 1,2.
Напомним, что в Нижнем Тагиле пять основных предприятий-загрязнителей: ЕВРАЗ НТМК, являющейся самым главным загрязнителем; ВГОК, УВЗ, «Планта» и УХП. Больше всего выбрасывается оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диметилбензол, гидроцианид и формальдегид. На ЕВРАЗ НТМК приходится до 396 кг формальдегида в год и свыше 99% сероводорода, выбрасываемого в воздух Нижнего Тагила.