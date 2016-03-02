Любители зимней рыбалки, которые паркуют свои машины в ландшафтном заказнике под Нижним Тагилом, будут наказаны

На этой территории автомолюбителям запрещено ездить вне дорог и парковать свои машины во всей водоохранной зоне. Стоит отметить, что такие нарушения происходят здесь постоянно. Особенно в зимнее время – любители рыбалки приезжают в заказник на своих автомобилях. И проблема в том, что мест для парковки транспорта практически нет.

Съезжая с Черноисточинского шоссе в районе впадения рек Канава и Чауж, автолюбители нарушают природоохранное законодательство.

Ширина прибрежных полос в разных водоемах может отличаться, и в местах примыкания дорог, для однозначной трактовки стоят соответствующие информационные знаки. Горюче-смазочные материалы от припаркованного транспорта часто попадают в водоемы. А во время распутицы, движение авто вызывает эрозионные процессы.

Во время рейда инспекторы выявили более 10 нарушителей, которые припарковали свои машины в неположенном месте. В отношении водителей будут возбуждены административные дела.