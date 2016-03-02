Врач из Нижнего Тагила был награждён премией за профессионализм и преданность профессии

Премия за профессионализм и преданность профессии «Профессия врач: от сердца к сердцу» была вручена 15 медиками в восьми номинациях.

«Областная газета» сообщает о том, что лауреатом премии в номинации «Лучший врач экстренных ситуаций» стал анастезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Пётр Еговцев, который за прошедшие три года эвакуировал 516 тяжелобольных уральцев из самых отдалённых уголков Свердловской области. Нередко преодолевая огромные расстояния на вертолёте. Потому он был неофициально прозван самым летающим доктором.

А лауреатом из Нижнего Тагила стала Ольга Авраменко – заведующая санаторно-курортным отделением санатория «Руш». Она победила в номинации - «Почему я верен медицине?».

Все лауреаты были награждены символами премии, а также получили ценные призы – планшетные компьютеры.

Портал TagilCity.ru напоминает о том, что совсем скоро в Нижнем Тагиле состоится вручение своей престижной премии, на которую могут претендовать и достойные медики. Приём заявок на звание «Человек года 2016» сейчас в самом разгаре! Успевайте предлагать кандидатуры!