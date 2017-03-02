Медицинское обслуживание подорожало в Свердловской области впервые за три года
2 марта 2017, 11:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области в больницах подорожали приемы специалистов, медосмотры и тесты на алкоголь. Повышение цен связано с приказом правительства Свердловской области от 20 февраля «о повышении цен на платные медицинские услуги».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Тарифы не поднимались в течение трёх лет. Для покрытия расходов в связи с общей инфляцией и поднимаются тарифы, подчёркиваю, на платные медицинские услуги прокомментировал Е1.RU пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков.
Согласно приказу, стоимость услуг связана с расходами на зарплату медперсоналу, амортизацию оборудования, медикаменты. Цены на препараты значительно выросли и больницы несут существенные расходы.
Стоит отметить, что законом установлены предельные цены на все медицинские услуги, и больницы вправе самостоятельно их понижать.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей