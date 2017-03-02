Медицинское обслуживание подорожало в Свердловской области впервые за три года

Тарифы не поднимались в течение трёх лет. Для покрытия расходов в связи с общей инфляцией и поднимаются тарифы, подчёркиваю, на платные медицинские услуги прокомментировал Е1.RU пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков.

Согласно приказу, стоимость услуг связана с расходами на зарплату медперсоналу, амортизацию оборудования, медикаменты. Цены на препараты значительно выросли и больницы несут существенные расходы.

Стоит отметить, что законом установлены предельные цены на все медицинские услуги, и больницы вправе самостоятельно их понижать.