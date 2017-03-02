Содержащие наркотики препараты будут доступны только пациентам из регистра Минздрава России

Появление в России нового законопроекта обусловлено возрастающей необходимостью систематизировать и конкретизировать критерии назначения больным сильных обезболивающих препаратов.

По данным Росздравнадзора, только за прошлый год число таких пациентов выросло на 46%, а число аптек, отпускающих наркотические анальгетики, – на 36%. При этом эксперты утверждают, что лишь небольшое количество людей, нуждающихся в сильнодействующих анальгетиках, получают их.

Со стороны врачей это объясняется страхом понести ответственность за выписывание наркотических анальгетиков: в настоящее время в РФ действует уголовная ответственность за ошибки в работе с подобными препаратами. Например, только с 2010 по 2015 год было возбуждено 153 уголовных дела в отношении медицинских работников в данной области. К тому же, процедура выписывания рецептов на наркотические и психотропные вещества остается очень сложной.

Также в настоящее время ведется работа над созданием нового модуля для оценки хронической боли: это поможет медикам наиболее эффективно определять степень физической боли пациентов и после этого назначать соответствующие обезболивающие.