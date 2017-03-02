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Содержащие наркотики препараты будут доступны только пациентам из регистра Минздрава России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Содержащие наркотики препараты будут доступны только пациентам из регистра Минздрава России

2 марта 2017, 14:55Здоровье и экология
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