Число лосей в свердловских лесах за 6 лет увеличилось на 9 000 особей

Поголовье лосей, обитающих в лесах Свердловской области, за последние 6 лет увеличилось на 9 000 особей. Так, если в 2012 году на Урале проживало около 36 000 лосей, то в 2017 году этот показатель превысил 45 000.

Также отмечается рост числа сибирских косуль – теперь в лесах их обитает около 36,9 особей вместо 31,9 тыс. в 2012 году. По словам специалистов, сейчас все эти особи проживают на 20 млн га охотничьих угодий Свердловской области.

В областном департаменте по охране и контролю использования животного мира пояснили, что рост числа особей может быть вызван усилением работы инспекторов. Так, за 10 лет они провели около 35 тыс. рейдов по выявлению браконьеров, в ходе которых нашли около 13 000 нарушений, пишет «Областная газета».