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Число лосей в свердловских лесах за 6 лет увеличилось на 9 000 особей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число лосей в свердловских лесах за 6 лет увеличилось на 9 000 особей

2 марта, 19:00Здоровье и экология
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