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Новости Нижнего Тагила

Число лосей в свердловских лесах за 6 лет увеличилось на 9 000 особей

2 марта 2018, 19:00Добавить новость
животные,Свердловская область,экология,лес,лось,косуля,поголовье,статистика
В свердловских лесах за последние шесть лет увеличилось поголовье животных: лосей стало больше на 9 000 особей, а сибирских косуль – на 5 000.

Поголовье лосей, обитающих в лесах Свердловской области, за последние 6 лет увеличилось на 9 000 особей. Так, если в 2012 году на Урале проживало около 36 000 лосей, то в 2017 году этот показатель превысил 45 000.

Также отмечается рост числа сибирских косуль – теперь в лесах их обитает около 36,9 особей вместо 31,9 тыс. в 2012 году. По словам специалистов, сейчас все эти особи проживают на 20 млн га охотничьих угодий Свердловской области.

В областном департаменте по охране и контролю использования животного мира пояснили, что рост числа особей может быть вызван усилением работы инспекторов. Так, за 10 лет они провели около 35 тыс. рейдов по выявлению браконьеров, в ходе которых нашли около 13 000 нарушений, пишет «Областная газета».

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