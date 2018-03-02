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Новости Нижнего Тагила

Концессия по переработке мусора и снега с химикатами готовится в Нижнем Тагиле

2 марта 2018, 18:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,экология,мусор,снег,концессия
В Нижнем Тагиле началась подготовка новой концессии на утилизацию мусора. В ней появятся пункты об утилизации снега с химическими реагентами и использовании строительного мусора в ремонте дорог.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нижний Тагил через суд расторг концессионное соглашение с подрядчиком на переработку мусора. Как пояснил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, в прошлом соглашении было несколько недоработок.

Так, в проекте не учитывались нюансы относительно складирования снега, который содержит химические реагенты, осадки от выхлопных газов и относится к опасным отходам. Кроме того, не решались вопросы по складированию отходов после кронирования деревьев и вывозу мусора с сельских территорий.

Как пояснил мэр, новая концессия будет предусматривать возможность переработки снега, а также строительного мусора. Также рассматриваются способы использования щебня и бетонного лома при ремонте и строительстве дорог. Однако чтобы инвестирование стало возможным, проект требует согласования в областном правительстве, пишет ИА «Все новости».

 
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