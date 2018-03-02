Строительство нового института охраны материнства началось в Екатеринбурге

2 марта началось строительство Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества.



В закладке первого камня в основание комплекса зданий приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова.



Как сообщает «Областная газета», НИИ ОММ будет построен в районе Академический. Площадь застройки составит 5,5 гектар. Площадь непосредственно института составит 35 тыс. кв. метров. Власти региона называют этот проект самым масштабным в истории Свердловской области.



Финансировать строительство будут из федерального и регионального бюджетов, а также путём привлечения частных инвестиций.