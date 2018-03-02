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Новости Нижнего Тагила

Строительство нового института охраны материнства началось в Екатеринбурге

2 марта 2018, 22:35Добавить новость
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Закладка первого камня в основание нового комплекса зданий для Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества произошла в Екатеринбурге при участии главы Свердловской области и министра здравоохранения Российской Федерации.

2 марта началось строительство Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества.

В закладке первого камня в основание комплекса зданий приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова.


Как сообщает «Областная газета», НИИ ОММ будет построен в районе Академический. Площадь застройки составит 5,5 гектар. Площадь непосредственно института составит 35 тыс. кв. метров. Власти региона называют этот проект самым масштабным в истории Свердловской области.

Финансировать строительство будут из федерального и регионального бюджетов, а также путём привлечения частных инвестиций.

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