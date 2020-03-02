ВОЗ оценила риск от коронавируса в глобальных масштабах как «очень высокий»

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.

Исполнительный директор по ЧС в здравоохранении Майкл Райан подчеркнул, что сейчас коронавирус нельзя назвать пандемией. Этот термин можно использовать когда каждый человек будет подвержен воздействию вируса.

Кроме того, он добавил, что первые результаты от вакцин будут известны через несколько недель. По его словам, более 20 вакцин разрабатываются и несколько проходят клинические испытания.

Российские ученые также трудятся над созданием вакцины от коронавируса. Они предполагают, что она появится в третьем-четвертом квартале 2020 года и будет предназначена для людей разных возрастов.