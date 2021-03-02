Сегодня, 14:27Здоровье и экологияФото: pixabay.com

Более 71 тысячи жителей Свердловской области выздоровели от COVID-19

71 009 свердловчан выздоровели от коронавируса за время пандемии, сообщает региональный оперштаб.

За минувшие сутки в Свердловской области COVID-19 выявлен у 153 человек

Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге, там зарегистрировано 66 заболевших. Также коронавирус зафиксирован у жителей Артемовского, Артинского городских округов, Байкаловского района, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Пышма, Верхотурья, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Талицкого и Туринского городских округов.

Общее число зафиксированных случаев за время эпидемии составило 78 022 человека. В тяжелом состоянии находятся 295 пациентов, из них 166 лежат в отделениях реанимации, а 108 — на аппаратах ИВЛ.

В России за сутки подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 277, Санкт-Петербурге — 937 и Московской области — 617. За время пандемии коронавирус выявлен у 4 268 215 россиян.

Из больниц Свердловской области за время пандемии выписано 71 009 пациентов

Из них 164 жителя региона выздоровели за прошедшие сутки.

По России за сутки из медучреждений выписано 14 966 человек. Больше всего выздоровевших в Санкт-Петербурге — 2 659, Москве — 1 796 и Московской области — 575. Общее число выписанных составило 3 838 040 пациентов.

На Среднем Урале за время пандемии зарегистрировано почти 2,4 тысячи летальных случаев

2 397 пациентов умерло от COVID-19 за время пандемии, из них 10 скончались за минувшие сутки.

В России с 1 по 2 марта зафиксирован 441 случай смерти от инфекции, больше всего пациентов умерло в Москве — 49, Санкт-Петербурге — 49 и Московской области — 34. Таким образом, за время эпидемии скончалось 86 896 россиян.

Свердловская областьРоссиястатистикакоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы