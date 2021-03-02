Более 71 тысячи жителей Свердловской области выздоровели от COVID-19

Сегодня, 14:27Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге, там зарегистрировано 66 заболевших. Также коронавирус зафиксирован у жителей Артемовского, Артинского городских округов, Байкаловского района, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Пышма, Верхотурья, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Талицкого и Туринского городских округов.
Общее число зафиксированных случаев за время эпидемии составило 78 022 человека. В тяжелом состоянии находятся 295 пациентов, из них 166 лежат в отделениях реанимации, а 108 — на аппаратах ИВЛ.
В России за сутки подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 277, Санкт-Петербурге — 937 и Московской области — 617. За время пандемии коронавирус выявлен у 4 268 215 россиян.
Из них 164 жителя региона выздоровели за прошедшие сутки.
По России за сутки из медучреждений выписано 14 966 человек. Больше всего выздоровевших в Санкт-Петербурге — 2 659, Москве — 1 796 и Московской области — 575. Общее число выписанных составило 3 838 040 пациентов.
2 397 пациентов умерло от COVID-19 за время пандемии, из них 10 скончались за минувшие сутки.
В России с 1 по 2 марта зафиксирован 441 случай смерти от инфекции, больше всего пациентов умерло в Москве — 49, Санкт-Петербурге — 49 и Московской области — 34. Таким образом, за время эпидемии скончалось 86 896 россиян.