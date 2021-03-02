Более 71 тысячи жителей Свердловской области выздоровели от COVID-19

В России за сутки подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 277, Санкт-Петербурге — 937 и Московской области — 617. За время пандемии коронавирус выявлен у 4 268 215 россиян.