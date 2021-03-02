Качество питьевой воды улучшилось в Свердловской области

В минувшем году уровень обеспеченности свердловчан качественной питьевой водой достиг показателя в 78,2%. Это на 1,6% выше результатов 2019 года.
Отмечается, что качество воды улучшилось в Кировограде, поскольку там начала работать современная станция водоподготовки; в Верхней Туле, так как завершилось строительство водозаборных сооружений, и в Верхотурье — там функционируют модульные водоочистные сооружения. В результате работы за 2020 год питьевую воду, которая достигает нормативного качества, получили свыше 150 тысяч свердловчан.
Также в текущем году будет завершено модернизация и перевод системы водоснабжения Кушвы на подземный источник Половинкинского водохранилища.
Планируется закончить разработку документации на возведение станции водоподготовки «Южная» и инженерных коммуникаций в поселке Черноисточинск до Нижнего Тагила.
Напомним, по данным Счетной палаты, самое большое количество случаев «высокого и экстремально высокого» уровня загрязнения приходится на Свердловскую область. Кроме того, несмотря на большое количество загрязнений, в регионе не проводится экологическая реабилитация водных объектов.