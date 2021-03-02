Качество питьевой воды улучшилось в Свердловской области

Отмечается, что качество воды улучшилось в Кировограде, поскольку там начала работать современная станция водоподготовки; в Верхней Туле, так как завершилось строительство водозаборных сооружений, и в Верхотурье — там функционируют модульные водоочистные сооружения. В результате работы за 2020 год питьевую воду, которая достигает нормативного качества, получили свыше 150 тысяч свердловчан.