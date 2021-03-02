Природоохранная прокуратура начала проверку после жалоб екатеринбуржцев на едкий дым

Природоохранная прокуратура начала проверку после жалоб екатеринбуржцев на едкий дым

Сегодня, 22:05Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку после публикаций СМИ с жалобами жителей Екатеринбурга на едкий белый дым в атмосферном воздухе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в проверке будут участвовать специалисты местного министерства природных ресурсов и экологии, а также управления регионального Роспотребнадзора.

Будут взяты пробы воздуха и проведено исследование, которое установит причины загрязнения воздуха.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 1 марта жители разных районов Екатеринбурга пожаловались на резкий запах и белый дым. Сообщения поступали от жителей ВИЗа, Пионерского района, Эльмаша, Кольцово, Автовокзала, а также Верхней Пышмы.

Сюжеты:
ЭкологияЕкатеринбург
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