Природоохранная прокуратура начала проверку после жалоб екатеринбуржцев на едкий дым

Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку после публикаций СМИ с жалобами жителей Екатеринбурга на едкий белый дым в атмосферном воздухе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в проверке будут участвовать специалисты местного министерства природных ресурсов и экологии, а также управления регионального Роспотребнадзора. Будут взяты пробы воздуха и проведено исследование, которое установит причины загрязнения воздуха. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, 1 марта жители разных районов Екатеринбурга пожаловались на резкий запах и белый дым. Сообщения поступали от жителей ВИЗа, Пионерского района, Эльмаша, Кольцово, Автовокзала, а также Верхней Пышмы. На едкий дым и неприятный запах пожаловались жители Екатеринбурга

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