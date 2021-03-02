Природоохранная прокуратура начала проверку после жалоб екатеринбуржцев на едкий дым

Отмечается, что в проверке будут участвовать специалисты местного министерства природных ресурсов и экологии, а также управления регионального Роспотребнадзора.
Будут взяты пробы воздуха и проведено исследование, которое установит причины загрязнения воздуха.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, 1 марта жители разных районов Екатеринбурга пожаловались на резкий запах и белый дым. Сообщения поступали от жителей ВИЗа, Пионерского района, Эльмаша, Кольцово, Автовокзала, а также Верхней Пышмы.