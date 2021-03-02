Проблемы квот госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле может решить Минздрав РФ

В правительстве заявили, что клиника Тетюхина является частной организацией, но несмотря на это ей оказываются все возможные меры поддержки — центру оплачивают лечение по ОМС. А выделение квот, из-за смены подхода в 2019 году, находится вне компетенции Свердловского Минздрава и должно решаться на федеральном уровне.

Руководство Свердловской области принимает все возможные меры, которые от них зависят. Вопросы выделения квот, из-за изменения подхода к вопросу в 2019 году, находятся в компетенции Минздрава России, объяснили в Департаменте информационной политики. В ДИПе отметили, что часть медицинских услуг предоставляется и оплачивается по программе обязательного медицинского страхования. Кроме того, руководство Свердловской области приняло во внимание узкий профиль госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле и обеспечивало меры по снабжению медицинского учреждения региональными квотами, но с 2019 года финансирование высокотехнологичной помощи оказывается только по федеральным программам. На эндопротезирование коленных суставов в 2020 году госпиталю было предоставлено 1,1 тысячи квот, сообщает ДИП со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области. Решение вопроса квот в 2021 году ожидается в марте. Руководство госпиталя уже подало заявку на их выделение. Отмечается, что правительство Свердловской области обсуждало вопрос диверсификации работы госпиталя. Расширение профиля положительно повлияло бы на финансирование. Напомним, 2 марта сообщалось о сотрудниках госпиталя имени Тетюхина в Нижнем Тагиле, которые обратились в письме к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой обеспечить медицинское учреждение квотами. Сотрудники жаловались на неэффективное расходование средств Минздравом региона и увольнение более 40 сотрудников за последние годы. Медики жалуются Куйвашеву на отсутствие квот у госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле

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