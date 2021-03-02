Проблемы квот госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле может решить Минздрав РФ

Руководство Свердловской области принимает все возможные меры, которые от них зависят. Вопросы выделения квот, из-за изменения подхода к вопросу в 2019 году, находятся в компетенции Минздрава России, объяснили в Департаменте информационной политики.
В ДИПе отметили, что часть медицинских услуг предоставляется и оплачивается по программе обязательного медицинского страхования.
Кроме того, руководство Свердловской области приняло во внимание узкий профиль госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле и обеспечивало меры по снабжению медицинского учреждения региональными квотами, но с 2019 года финансирование высокотехнологичной помощи оказывается только по федеральным программам.
На эндопротезирование коленных суставов в 2020 году госпиталю было предоставлено 1,1 тысячи квот, сообщает ДИП со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области.
Решение вопроса квот в 2021 году ожидается в марте. Руководство госпиталя уже подало заявку на их выделение. Отмечается, что правительство Свердловской области обсуждало вопрос диверсификации работы госпиталя. Расширение профиля положительно повлияло бы на финансирование.
Напомним, 2 марта сообщалось о сотрудниках госпиталя имени Тетюхина в Нижнем Тагиле, которые обратились в письме к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой обеспечить медицинское учреждение квотами. Сотрудники жаловались на неэффективное расходование средств Минздравом региона и увольнение более 40 сотрудников за последние годы.