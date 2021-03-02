Врачебный консилиум в Екатеринбурге лишил лекарства детей с редкой болезнью

Мне говорили, что уже вряд ли выведут из комы, она уходит. В июле я сама начала звонить в Москву, в РДКБ (Российскую детскую клиническую больницу. — прим. ред.). Тогда в нашу ОДКБ позвонили московские специалисты. После их звонка мне разрешили приходить к Диане в палату, по закону меня должны были пускать туда и раньше, несмотря на любые коронавирусные ограничения. Ведь это паллиативный ребенок, рассказывает мать девочки.