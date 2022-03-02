Пинаев и Куйвашев дали старт строительству мусоросортировочного комплекса в Тагиле

Свердловская область активно работает над выстраиванием эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Всего в рамках специально разработанного регионального проекта у нас запланировано проектирование и строительство 12 площадок — мусоросортировочных комплексов и объектов по утилизации, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Он отметил, что мощности новых предприятий хватит для 100% сортировки и 50% утилизации ТКО.
Напомним, проект по строительству нового мусоросортировочного комплекса стартовал в 2021 году. Общая стоимость работ оценена в 2,7 миллиарда рублей. Возведением новых объектов по концессионному соглашению займется АО «Облкоммунэнерго», а генеральным подрядчиком стало АО «Интертехэлектро».
Планируется, что завод сможет перерабатывать до 185 тысяч тонн мусора в год, а площадка для складирования принимать порядка 129,5 тысячи тонн бытовых отходов. На предприятии будет осуществляться сортировка, обезвреживание и утилизация твердых отходов со всего Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов.
В 2021 году уже проведена подготовка площадки для строительства, сделана подъездная дорога и проведено электроснабжение. По словам гендиректора АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, стройку планируется вести с опережением графика.
На новом комплексе будет извлекаться не менее 30% вторичных материалов и продуктов обезвреживания участков компостирования. Также по проекту предусмотрено создание площадки для производства RDF-топлива. В его состав будет входить древесина, пластик, макулатура, пленки и текстиль. В результате будет получаться техногрунт, которым будут пересыпать слои полигона. Таким образом снижается негативное воздействие на окружающую среду.