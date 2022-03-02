Пинаев и Куйвашев дали старт строительству мусоросортировочного комплекса в Тагиле

На новом комплексе будет извлекаться не менее 30% вторичных материалов и продуктов обезвреживания участков компостирования. Также по проекту предусмотрено создание площадки для производства RDF-топлива. В его состав будет входить древесина, пластик, макулатура, пленки и текстиль. В результате будет получаться техногрунт, которым будут пересыпать слои полигона. Таким образом снижается негативное воздействие на окружающую среду.