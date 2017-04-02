Усиление ветра до 25 м/с ожидается в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 2 апреля днем и 3 апреля ночью ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Об этом сообщает Уральское УГМС.

При ухудшении погодных условий возможны повреждение кровли зданий, линий электропередач, воздушных линий, деревьев, телевизионных антенн.

Автовладельцев информируют об ухудшении дорожных условий, затруднениях в работе транспорта и возможном проведении наружных работ в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге.

Опасное метеорологическое явление в виде усиления ветра характеризуется увеличением ветровой нагрузки на различные стоящие объекты, разрушением построек.

При возникновении ЧС жителей просят немедленно сообщать об этом в ЕДДС Администрации Нижнего Тагила по телефонам:

25-78-83;

25-78-92;

41-26-99;

112.