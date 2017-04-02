Усиление ветра до 25 м/с ожидается в Нижнем Тагиле
2 апреля 2017, 18:30Здоровье и экология
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Экстренное предупреждение от УГМС Свердловской области об усилении ветра и возможных последствиях ухудшении погодных условий.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле 2 апреля днем и 3 апреля ночью ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Об этом сообщает Уральское УГМС.
При ухудшении погодных условий возможны повреждение кровли зданий, линий электропередач, воздушных линий, деревьев, телевизионных антенн.
Автовладельцев информируют об ухудшении дорожных условий, затруднениях в работе транспорта и возможном проведении наружных работ в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге.
Опасное метеорологическое явление в виде усиления ветра характеризуется увеличением ветровой нагрузки на различные стоящие объекты, разрушением построек.
При возникновении ЧС жителей просят немедленно сообщать об этом в ЕДДС Администрации Нижнего Тагила по телефонам:
- 25-78-83;
- 25-78-92;
- 41-26-99;
- 112.
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