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Новости Нижнего Тагила

Ремонт городских парков и скверов начнется в Нижнем Тагиле

2 апреля 2018, 18:55Добавить новость
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Мэрия Нижнего Тагила готова выделить подрядчикам на содержание парков и скверов до 181 млн 871 тыс. рублей. На портале госзакупок администрация разместила извещение о проведении электронного аукциона.  Итоги объявят 23 апреля.

Подрядчик должен обеспечить чистоту на главных местах досуга граждан – площади Славы и набережной Тагильского пруда. Необходимо организовать сбор и вывоз мусора, провести садовые работы и обработку территории от клещей.

На площади Славы требуется провести ремонт и покраску скамеек, урн. Доска почета мемориального комплекса, уличные тренажеры и объекты на детских площадках должны быть приведены в порядок. Также в обязанности подрядчика включены работы по озеленению.

В небольших скверах и парках города проведут ремонт. Помимо этого, обязательна уборка мест праздничных сборов тагильчан, отмечают «Все новости».

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