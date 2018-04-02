Ремонт городских парков и скверов начнется в Нижнем Тагиле

Подрядчик должен обеспечить чистоту на главных местах досуга граждан – площади Славы и набережной Тагильского пруда. Необходимо организовать сбор и вывоз мусора, провести садовые работы и обработку территории от клещей.

На площади Славы требуется провести ремонт и покраску скамеек, урн. Доска почета мемориального комплекса, уличные тренажеры и объекты на детских площадках должны быть приведены в порядок. Также в обязанности подрядчика включены работы по озеленению.