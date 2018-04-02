Скидка 25% на популярные товары в аптеках «Живика»

История аптечной сети «Живика» началась в 1998 году с первой аптеки в Екатеринбурге. Сегодня, спустя 20 лет - аптечная сеть «Живика» успешно работает и активно развивается на фармацевтическом рынке Урала. Почти 300 аптек «Живика» ежемесячно обслуживают более 1 000 000 покупателей в Екатеринбурге, Челябинске и областях. В 2017 году аптеки «Живика» открылись в Тюмени и Кургане. Каждый месяц «Живика» становится ближе к жителям Уральского региона - в разных городах открываются новые яркие комфортные аптеки «Живика». Так, в марте 2018 года на востоке Нижнего Тагила, по адресу улица Юности, 16 открылась новая аптека «Живика».

Высокое качество лекарственных препаратов - преимущество «Живики». Все представленные товары имеют необходимые сертификаты качества. Противовирусные средства, таблетки от гриппа и ОРВИ, мази от боли, спреи от насморка, витамины для детей, сиропы от кашля и другие медицинские товары хранятся в строгом соблюдении температурных режимов и имеют большие сроки годности. Покупатели могут быть уверены в подлинности товаров сети аптек «Живика».

Больше, чем аптека.

Представьте, ассортимент «Живики» насчитывает более 17 000 наименований товаров! В аптеке можно купить не только лекарства по низкой цене, но и ортопедические товары, медицинскую технику для домашнего применения, средства первой помощи, товары для мам и малышей, БАДы, различную косметику, другие медицинские и сопутствующие товары. Если все же необходимого товара нет в наличии, пожалуйста, обратитесь к фармацевту и его доставят специально для Вас, в случае наличия его у поставщиков.

Комфорт в совершении покупки, возможность без суеты познакомиться с ассортиментом, удобные современные витрины, чистые светлые залы, оформленные в узнаваемом стиле – не правда ли, приятно, зайти в такую аптеку и приобрести нужный товар по низкой цене у приветливого сотрудника?

Спросите фармацевта

Сотрудники аптек «Живика» понимают, как важно покупателям получить компетентную консультацию, узнать полную информацию о лекарстве. Фармацевты проходят регулярное обучение, работают в соответствии с высокими стандартами обслуживания, принятыми в сети «Живика». Вежливость и искреннее внимание - для каждого покупателя в «Живике».

Покупайте лекарства по низким ценам.

Большое количество аптек по всему Уральскому региону позволяет удерживать низкие цены на лекарства и продавать многие товары почти по себестоимости. В сети часто проводятся выгодные акции и действуют скидки на товары.

Витамин с, 20 шипучих таблеток, 250 мг. Мультивита 144 рубля

Граммидин нео, 18 таблеток для рассасывания 189 рублей

Бепантен мазь 5%, 30 г., туба 336 рублей

Дюфалак сироп 667 мг/мл, флакон п/э 200 мл. с мерным стаканчиком 231 рубль

Кардиомагнил, 100 таблеток, п/об пленочной 75+15.2 мг. 186 рублей

Пенталгин, 24 таблетки п/об пленочной 132 рубля

Релиф, 12 ректальных суппозиториев, 2 г. 339 рублей

Все больше горожан делает покупки в интернет - магазинах и пользуется мобильными приложениями для онлайн - заказов. Аптека «Живика» предлагает своим покупателям удобный сервис бронирования лекарств в интернет - аптеке «Живика». Как им можно пользоваться? Нужно открыть сайт www.zhivika.ru, через быстрый и понятный поиск лекарств найти необходимый товар, прочитать инструкцию по применению, состав препарата, здесь же можно посмотреть срок годности. Выбрать товар и аптеку рядом с домом или работой и оформить онлайн-заказ. Забрать заказ можно в течение 36 часов.

Сравните цены – и приходите в новую аптеку «Живика» в Нижнем Тагиле, по адресу Юности, 16 .