Депутаты разрешат свердловчанам собирать мох и камыш в лесах

Свердловский депутат Вячеслав Вегнер на своей странице в социальной сети Facebook рассказал о том, что на днях законодательное собрание региона планирует внести изменения в областной закон «О порядке заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов».

Друзья, на днях мы примем самые важные изменения в областной закон. Теперь нам доступен мох, лесная подстилка (не путать с термином, используемым в просторечии), камыш и тростник,написал Вегнер.