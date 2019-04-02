Депутаты разрешат свердловчанам собирать мох и камыш в лесах
Сегодня, 07:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Запрет на сбор лесной подстилки, мха, камыша и тростника в лесах Свердловской области будет снят по инициативе депутатов регионального Заксобрания, сообщает Ура.ру.
Свердловский депутат Вячеслав Вегнер на своей странице в социальной сети Facebook рассказал о том, что на днях законодательное собрание региона планирует внести изменения в областной закон «О порядке заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов».
Друзья, на днях мы примем самые важные изменения в областной закон. Теперь нам доступен мох, лесная подстилка (не путать с термином, используемым в просторечии), камыш и тростник,написал Вегнер.
Причиной изменения, согласно прикреплённой к сообщению пояснительной записке, стало проведённое в области лесоустройство, после которого власти обновили перечень мест для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. Теперь ограничения, указанные на региональном уровне, будут излишними.
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