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Депутаты разрешат свердловчанам собирать мох и камыш в лесах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Orig

Депутаты разрешат свердловчанам собирать мох и камыш в лесах

Сегодня, 07:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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