Массовая вакцинация против кори началась в Свердловской области
Сегодня, 08:00Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Жители Екатеринбурга и других городов Свердловской области с 1 апреля могут бесплатно поставить прививку против кори. Массовая вакцинация началась на территории всей Российской Федерации, сообщает Роспотребнадзор.
Сюжеты: Екатеринбург
Вакцинация коснётся, как иностранцев, так и граждан РФ. 1 апреля в столице Свердловской области первые прививки против кори были поставлены трудовым мигрантам. Пройти вакцинацию можно будет бесплатно в поликлинике по месту жительства в срок до 1 октября.
Как следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, средства на иммунизацию населению должны выделить власти регионов. Свердловская область с начала 2019 года закупила около 50 тыс. доз вакцины.
Напомним, что в ранее Екатеринбурге медики зафиксировали 37 случаев заболевания корью.
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