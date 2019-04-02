Массовая вакцинация против кори началась в Свердловской области

Вакцинация коснётся, как иностранцев, так и граждан РФ. 1 апреля в столице Свердловской области первые прививки против кори были поставлены трудовым мигрантам. Пройти вакцинацию можно будет бесплатно в поликлинике по месту жительства в срок до 1 октября.