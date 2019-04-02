Пациенты онкодиспансера в Свердловской области остались без лекарства

Медпрепарат «Бевацизумаб» ряд онкобольных должны получать с определенной периодичностью в виде капельниц. Однако, как рассказал сын женщины с онкологией, его мать с 25 марта не может получить жизненно необходимый препарат из-за его отсутствия в медучреждении.

Женщине обещали, что лекарство появится 1 апреля. Когда она позвонила в онкодиспансер, ей сообщили, что препарата все еще нет и нужно звонить на следующий день. Одна капельница препарата стоит 64 тысячи рублей, многие семьи онкобольных людей не располагают такими суммами. Как рассказал сын онкобольной, лекарство не смогли получить около половины пациентов онкодиспансера.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области, проблемы с поставкой препарата возникли по вине производителя и связаны с неким техническим сбоем.