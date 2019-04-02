Проверка проходит в больнице Полевского из-за просроченного лекарства

Основанием для проверки послужило сообщение СМИ. Напомним, что региональные издания сообщили о том, что в инфекционной больнице Полевского ребенку 2018 года рождения дважды была поставлена капельница с препаратом с истекшим сроком годности.

2 апреля мама данной девочки предоставила в прокуратуру видео, на котором зафиксировала наличие в медучреждении препаратов с истекшим сроком годности.

По данному факту начата проверка соблюдения требований федерального законодательства при оказании медицинских услуг. У медучреждения запрошены накладные и прочая документация на закупку медпрепаратов, будет установлено, соблюдали ли сотрудники больницы правила приемки лекарств, контролировали ли сроки годности. Также будут установлены ответственные лица, занимающиеся хранением и утилизацией лекарств с истекшим сроком годности.