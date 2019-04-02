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Санитарно-охранную зону Черноисточинского водохранилища установят в апреле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Санитарно-охранную зону Черноисточинского водохранилища установят в апреле

Сегодня, 12:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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