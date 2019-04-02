Санитарно-охранную зону Черноисточинского водохранилища установят в апреле

В настоящий момент установлены зоны санитарной охраны для Волчихинского водохранилища, которое является источником питьевого водоснабжения Екатеринбурга, и для Верхне-Выйского водохранилища Нижнего Тагила. На очереди - определение санитарно-охранной зоны для еще одного питьевого водоема Нижнего Тагила - Черноисточинского водохранилища.

Планируется установка санитарно-охранной зоны для реки Чусовой, которая снабжает питьевой водой Полевской, а также Нижне-Сысертскоего водохранилища.

Мероприятия проводятся в рамках проекта «Экология», согласно которому до 2022 года должны быть определены и поставлены на учет санитарно-охранные зоны всех питьевых источников регионов России.