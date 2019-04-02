Санитарно-охранную зону Черноисточинского водохранилища установят в апреле
В Нижнем Тагиле в апреле будет установлена зона санитарной охраны для Черноисточинского водохранилища, сообщается на официальном портале Свердловской области.
В настоящий момент установлены зоны санитарной охраны для Волчихинского водохранилища, которое является источником питьевого водоснабжения Екатеринбурга, и для Верхне-Выйского водохранилища Нижнего Тагила. На очереди - определение санитарно-охранной зоны для еще одного питьевого водоема Нижнего Тагила - Черноисточинского водохранилища.
Планируется установка санитарно-охранной зоны для реки Чусовой, которая снабжает питьевой водой Полевской, а также Нижне-Сысертскоего водохранилища.
Мероприятия проводятся в рамках проекта «Экология», согласно которому до 2022 года должны быть определены и поставлены на учет санитарно-охранные зоны всех питьевых источников регионов России.
Сегодня 109 зон санитарной охраны источников уже поставлены на учет в ЕГРН, еще 51 находится на доработке, сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.