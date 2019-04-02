Центр по развитию геронтологии и гериатрии появится в Свердловской области
В Свердловской области на базе клинического госпиталя для ветеранов войн и при поддержке УГМУ появится центр по развитию геронтологии и гериатрии, сообщает правительство региона.
Как отмечает внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области Валентина Ямпольская, за последние годы в регионе увеличилась продолжительность жизни, и теперь стоит задача достичь не только высоких количественных показателей, но и качественных.
Для достижения ключевых показателей продолжительности жизни, утвержденных национальным проектом «Здравоохранение», необходимо максимально использовать опыт наших врачей и ученых, сказала Ямпольская.
На базе госпиталя ветеранов, где накоплен большой опыт лечения пожилых людей, ученые смогут внедрять передовые современные разработки. Также в будущем центре появится лаборатория для исследования процессов старения. Медицинский университет, в свою очередь, займется подготовкой кадров, которые будут работать в центре геронтологии.