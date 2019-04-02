Центр по развитию геронтологии и гериатрии появится в Свердловской области

Как отмечает внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области Валентина Ямпольская, за последние годы в регионе увеличилась продолжительность жизни, и теперь стоит задача достичь не только высоких количественных показателей, но и качественных.

Для достижения ключевых показателей продолжительности жизни, утвержденных национальным проектом «Здравоохранение», необходимо максимально использовать опыт наших врачей и ученых, сказала Ямпольская.