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Центр по развитию геронтологии и гериатрии появится в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Центр по развитию геронтологии и гериатрии появится в Свердловской области

Сегодня, 14:14Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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