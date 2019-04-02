Вагонский роддом в Нижнем Тагиле закончил прием пациенток из-за ремонта

С апреля все тагильчанки будут направляться в Перинатальный центр Демидовской городской больницы. Ремонт здания ЦГБ №1 на проспекте Вагоностроителей продлится до конца ноября 2020 года. Все это время рожениц будет принимать единственное медучреждение. Специалисты утверждают, что его мощностей хватит для приема всех пациенток.