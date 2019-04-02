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Вагонский роддом в Нижнем Тагиле закончил прием пациенток из-за ремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вагонский роддом в Нижнем Тагиле закончил прием пациенток из-за ремонта

Вчера, 21:20Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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