Вагонский роддом в Нижнем Тагиле закончил прием пациенток из-за ремонта
Вчера, 21:20Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле 2 апреля последние пациентки выписались из родильного дома на Вагонке. Медицинское учреждение закрывается на полтора года для проведения ремонтных работ, в городе остается всего один роддом - Перинатальный центр.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
Прием рожениц окончен, а сегодня выписали последних пациентов, сообщили в родильном доме редакции TagilCity.ru во вторник 2 апреля.
С апреля все тагильчанки будут направляться в Перинатальный центр Демидовской городской больницы. Ремонт здания ЦГБ №1 на проспекте Вагоностроителей продлится до конца ноября 2020 года. Все это время рожениц будет принимать единственное медучреждение. Специалисты утверждают, что его мощностей хватит для приема всех пациенток.
По плану в здании вагонского роддома будут заменены окна и двери, обновлены полы и потолки, проводка и другие коммуникации. На ремонт будет потрачено порядка 130 млн рублей.
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