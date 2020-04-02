На ж/д вокзале Нижнего Тагила появилась разметка для соблюдения дистанции
Сегодня, 17:19Здоровье и экологияФото: пресс-служба СвЖД
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В Нижнем Тагиле на железнодорожном вокзале появились памятки и указатели, которые напоминают пассажирам о соблюдении дистанции между людьми в целях профилактики нераспространения коронавируса, сообщает пресс-служба СвЖД.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Информационные материалы напоминают пассажирам о том, что необходимо держать безопасное расстояние полтора метра от других людей. Для удобства также нанесена специальная разметка — на входе, рядом с кассами, около информационных стоек.
Помимо Нижнего Тагила такая же разметка сделана еще на 14 вокзалах: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Когалым, Нижневартовск, Ноябрьск-1, Пермь-2, Серов, Сургут, Тобольск, Тюмень, Первоуральск, Камышлов, Ноябрьск-2, Пыть-Ях.
Карта распространения коронавируса в России
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