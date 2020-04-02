Путин продлил нерабочие дни в России до конца месяца
Сегодня, 19:05Здоровье и экологияФото: kremlin.ru
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Сегодня, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля в целях профилактики нераспространения коронавирусной инфекции.
Сюжеты: Коронавирус
Нерабочие дни продлены до 30 апреля.
Угроза сохраняется. Пик еще не пройден. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, по 30 апреля включительно. С сохранением зарплаты,отметил президент.
Кроме того, для властей регионов введены дополнительные полномочия. До конца недели каждый субъект РФ сам определит оптимальные меры для борьбы с распространением коронавируса.
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