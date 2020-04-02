Путин продлил нерабочие дни в России до конца месяца

Угроза сохраняется. Пик еще не пройден. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, по 30 апреля включительно. С сохранением зарплаты,отметил президент.

Кроме того, для властей регионов введены дополнительные полномочия. До конца недели каждый субъект РФ сам определит оптимальные меры для борьбы с распространением коронавируса.