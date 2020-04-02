Российские медики в Италии рассказали о «странных» смертях больных коронавирусом

Как рассказали врачи, в итальянском Громо несколько пациентов с коронавирусом, не имеющих ярких симптомов заболевания, скончались во сне. В местном доме престарелых было только за сутки отмечено пять таких случаев.

Российские врачи работают с пожилыми людьми. Накануне в этом пансионате была проведена дезинфекция всех помещений для недопущения распространения инфекции.

Напомним, медики на 14 самолетах с медоборудованием и гуманитарной помощью были направлены в Италию для борьбы с коронавирусом.