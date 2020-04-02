Российские медики в Италии рассказали о «странных» смертях больных коронавирусом
Сегодня, 11:19Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Военные медики, работающие в Италии во время пандемии коронавируса, рассказали о «странных» смертях пациентов, пишет «Московский Комсомолец».
Сюжеты: Коронавирус
Как рассказали врачи, в итальянском Громо несколько пациентов с коронавирусом, не имеющих ярких симптомов заболевания, скончались во сне. В местном доме престарелых было только за сутки отмечено пять таких случаев.
Российские врачи работают с пожилыми людьми. Накануне в этом пансионате была проведена дезинфекция всех помещений для недопущения распространения инфекции.
Напомним, медики на 14 самолетах с медоборудованием и гуманитарной помощью были направлены в Италию для борьбы с коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в России
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