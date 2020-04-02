Синоптики обещают тагильчанам потепление в конце недели самоизоляции

В четверг днем, по данным синоптиков, ожидается до +2 градусов и небольшой снег. Ветер — до 17 метров в секунду.

В пятницу днем потеплеет до +5 градусов, переменная облачность, ночью — до -2 градусов. Ветер — 14 метров в секунду.

В субботу без осадков, днем до +9 градусов, ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. Переменная облачность, ветер — до 12 метров в секунду.