Синоптики обещают тагильчанам потепление в конце недели самоизоляции
Сегодня, 09:25Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Похолодание, пришедшее в Нижний Тагил 2 апреля, по данным Гисметео, к концу недели вновь сменится теплой погодой.
Сюжеты: Нижний Тагил
В четверг днем, по данным синоптиков, ожидается до +2 градусов и небольшой снег. Ветер — до 17 метров в секунду.
В пятницу днем потеплеет до +5 градусов, переменная облачность, ночью — до -2 градусов. Ветер — 14 метров в секунду.
В субботу без осадков, днем до +9 градусов, ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. Переменная облачность, ветер — до 12 метров в секунду.
В воскресенье, 5 апреля, в дневные часы ожидается до +11 градусов, в ночное время — до -3 градусов. Ясно и без осадков. Ветер — до 11 метров в секунду.
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