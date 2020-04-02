СМИ сообщили о рождении в Москве ребенка с коронавирусом

До рождения младенца его мать была госпитализирована, у нее взяли тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Издание Baza также сообщило о ребенке, родившимся с коронавирусом. По данным Baza, девочку поместили в отдельный бокс. Здоровье ребенка не вызывает у медиков опасений.