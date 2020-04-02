СМИ сообщили о рождении в Москве ребенка с коронавирусом
Сегодня, 20:14Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Москве родился ребенок, зараженный коронавирусом. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус
До рождения младенца его мать была госпитализирована, у нее взяли тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Издание Baza также сообщило о ребенке, родившимся с коронавирусом. По данным Baza, девочку поместили в отдельный бокс. Здоровье ребенка не вызывает у медиков опасений.
Информация о рожденном с коронавирусом ребенке пока не подтверждена официальными источниками.
Карта распространения коронавируса в России
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