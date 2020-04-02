Свердловская область закупила большую партию лекарств для пациентов с коронавирусом

В настоящий момент препаратов для лечения коронавируса нет, медики индивидуально подбирают схемы лечения, в зависимости от симптомов и возраста пациентов. Применяются лекарства от СПИДа, жаропонижающие, противовирусные.

Аналитики отмечают, что на долю Москвы приходится 10% от общего заказа на медикаменты по стране, на втором месте по закупке препаратов для лечения больных коронавирусом — Московская область — 6,5%, Свердловская область — 5%.

Напомним, в регионе подтверждены 33 случая коронавируса, всего по России — 2 777 заболевших.