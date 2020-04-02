Свердловская область закупила большую партию лекарств для пациентов с коронавирусом
Сегодня, 10:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Средний Урал наравне с Москвой и Московской областью закупил большую партию лекарств, применяемых при лечении пациентов с коронавирусом, пишут «Известия».
Сюжеты: Коронавирус
В настоящий момент препаратов для лечения коронавируса нет, медики индивидуально подбирают схемы лечения, в зависимости от симптомов и возраста пациентов. Применяются лекарства от СПИДа, жаропонижающие, противовирусные.
Аналитики отмечают, что на долю Москвы приходится 10% от общего заказа на медикаменты по стране, на втором месте по закупке препаратов для лечения больных коронавирусом — Московская область — 6,5%, Свердловская область — 5%.
Напомним, в регионе подтверждены 33 случая коронавируса, всего по России — 2 777 заболевших.
Карта распространения коронавируса в России
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