В Екатеринбурге частная лаборатория прекратила принимать анализы на коронавирус
Вчера, 22:04Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге частная лаборатория «Хеликс» перестала делать тесты на коронавирус из-за карантина и сложившейся логистической обстановки, пишет justmedia.
Сюжеты: Коронавирус
Лаборатория начала проводить тесты на коронавирус с 26 марта. Но в первый же день работы записаться на анализ было трудно, жители города не могли дозвониться в лабораторию.
Стоимость анализа составляла 600 рублей, плюс взятие материала – еще 180 рублей. Результат можно было узнать через сутки после сдачи.
Карта распространения коронавируса в России
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