В режиме профилактики. В Нижнем Тагиле не выявлено случаев заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по коронавирусу в России опубликовал статистику по заболеваемости на утро 2 апреля, прирост новых случаев по России составил 771 человек. Всего число заболевших увеличилось до 3 548 человек.

В Свердловской области новых заболевших не выявлено, за все время зарегистрировано 33 случая. В Нижнем Тагиле заболевших не выявлено. Ранее глава города Владислав Пинаев сообщил, что все службы работают в режиме профилактики, но город подготовлен и к негативному варианту развития событий — вчера открылся обсерватор для пациентов с подозрением на COVID-19.