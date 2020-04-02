В режиме профилактики. В Нижнем Тагиле не выявлено случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 13:26Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на утро 2 апреля в Нижнем Тагиле не выявлено случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Оперативный штаб по коронавирусу в России опубликовал статистику по заболеваемости на утро 2 апреля, прирост новых случаев по России составил 771 человек. Всего число заболевших увеличилось до 3 548 человек.
В Свердловской области новых заболевших не выявлено, за все время зарегистрировано 33 случая. В Нижнем Тагиле заболевших не выявлено. Ранее глава города Владислав Пинаев сообщил, что все службы работают в режиме профилактики, но город подготовлен и к негативному варианту развития событий — вчера открылся обсерватор для пациентов с подозрением на COVID-19.
Карта распространения коронавируса в России
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