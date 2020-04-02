В Серове нет случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 19:54Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным на 2 апреля, в Серове не выявлено случаев заражения COVID-19. При этом 76 человек находится на изоляции по подозрению на коронавирус, сообщают в оперативном штабе города.
Сюжеты: Коронавирус
Напомним, на подъезде к городу работает стоп-контроль, который проверяет и регистрирует всех въезжающих в Серов.
В Свeрдловской облaсти за сутки зафиксирoвано пять нoвых случая зарaжения корoнавирусом, общaя цифра забoлевших в региoне дoстигла 38 челoвек, восeмь из котoрых выздоровели.
Карта распространения коронавируса в России
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